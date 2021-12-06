Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık - 1 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Geçtiğimiz yıl uygulanmıştı!
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, sorusu yeni yıla günler kala vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Koronavirüs pandemisi ile dünya 2 yıldır mücadele ederken, yeni varyant endişeleri ve birçok ülkede yeni tedbirler alınırken Türkiye'deki son duruma gözler çevrildi. Geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karara göre 31 Aralık yılbaşı gecesinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, o konularla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun yanıtı 31 Aralık öncesi milyonlarca vatandaşın cevabını merak ettiği sorular arasınday yer aldı... Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının bu sene de geçerli olup olmayacağını öğrenmek isteyenler İçişleri Bakanlığı açıklamasına odaklandı. Koronavirüs dolayısı ile alınan önlemler arasında yer alan sokağa çıkma yasakları haziran ve temmuz aylarında sona ermişti. Ancak bu sene kısıtlama ile ilgili bir açıklama gelmedi.
Geçtiğimiz yıl, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayan, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayan ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sona eren bir sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu.
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.
Sokağa çıkma yasakları ve uzaktan eğitim uzun bir süre önce geride kalmış. Aşı yoğunluğunun artmasıyla Bilim Kurulu tarafından kapanmalar en son çare olarak planlar arasında yer almıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında verdiği bilgilerde şuan kapanma seviyesine gelecek yükün bulunmadığını ve vaka sayılarının da aynı seviyede ilerlediğini dile getirmişti.