Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık - 1 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Geçtiğimiz yıl uygulanmıştı!

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun yanıtı 31 Aralık öncesi milyonlarca vatandaşın cevabını merak ettiği sorular arasınday yer aldı... Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının bu sene de geçerli olup olmayacağını öğrenmek isteyenler İçişleri Bakanlığı açıklamasına odaklandı. Koronavirüs dolayısı ile alınan önlemler arasında yer alan sokağa çıkma yasakları haziran ve temmuz aylarında sona ermişti. Ancak bu sene kısıtlama ile ilgili bir açıklama gelmedi.