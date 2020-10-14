Yetki belgesi nedir? Emlakçı yetki belgesi nasıl alınır? İşte detaylar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, artık yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyeti yapılamayacağını ve belgesi bulunmayan işletmelerin ilan sitelerine üye olamayacağını bildirdi. Pekcan ayrıca aynı iş yerinde faaliyet gösteren tüm işletmeler için ayrı ayrı yetki belgesi verileceğine dikkati çekti. Peki, yetki belgesi nedir? Emlakçı yetki belgesi nasıl alınır? İşte yetki belgesiyle detaylar...
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5 Haziran 2018'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin taşıması gereken şartlar belirlenmiş ve yetki belgesi şartı getirilmişti.
Emlak işletmelerinin taşınmaz ticaretiyle iştigal edebilmesi için yetki belgesi alması hükmü getirilmiş ve söz konusu uygulamanın hayata geçmesi için belirlenen tarih son olarak 31 Ağustos 2020'ye kadar uzatılmıştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, emlakçı yetki belgesiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
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Halihazırda faaliyetteki emlak işletmelerine yetki belgesi almaları için verilen geçiş sürecinin 31 Ağustos 2020'de sona erdiğini belirten Pekcan, yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyetinde bulunulamayacağını, yetki belgesi olmadan emlakçılık yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağını bildirdi. Pekcan, daha önce bir iş yerinde birden fazla emlak işletmesi faaliyet gösterse dahi bunlardan yalnızca biri için yetki belgesi verildiğini ifade ederek, bundan böyle aynı iş yerinde faaliyet gösteren tüm işletmeler için ayrı ayrı yetki belgesi verileceğine dikkati çekti.
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100 SAATLİK EĞİTİM ŞARTI
"Bundan böyle, yeni bir emlak işletmesi açılabilmesi için taşınmaz ticareti konusunda en az 100 saatlik eğitim alınması ve mezuniyet durumuna göre en az 12 ay veya 6 ay emlak danışmanlığı yapılmış olması gerekmektedir. En az 100 saatlik mesleki eğitim almayanlar ve mesleki deneyime sahip olmayanlar emlak işletmesi açamayacak. Ayrıca, emlak işletmesi sahipleri ile şirket yetkililerinin Seviye 5, emlak işletmesinde sigortalı çalışanların ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi ile faaliyet gösterme yükümlülüğü olacak. Bu sayede sektördeki iş gücünün niteliğine önemli katkı sağlanacak ve tüketicilerin daha kaliteli hizmet alması mümkün olacak."
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EMLAKÇILIK YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?
Yetki belgesine ilişkin işlemlerin tamamının Bakanlığın internet adresi üzerinden ulaşılabilen Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi'nden (TTBS) gerçekleştirileceğini kaydeden Pekcan, "İl müdürlüklerimiz, ilgili tüm kurumların mevcut elektronik sistemleriyle sağlamış olduğumuz entegrasyonlar sayesinde başvuruları hızlı biçimde sonuçlandıracak. Ayrıca vatandaşlarımız da bu sistem üzerinden bir emlak işletmesinin yetki belgesine sahip olup olmadığını sorgulayabilecek. Bu sayede daha kolay, hızlı, güvenli ve şeffaf emlakçılık sektörünün temelleri atılmış olacak." ifadelerini kullandı.