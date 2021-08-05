Yerli aşı gönüllüsü nasıl olunur? e-Nabız Turkovac yerli aşı gönüllülük başvuru ekranı!
Turkovac yerli aşı gönüllülük başvuruları için müracaatlar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı yerli aşı gönüllüsü olmak isteyenler için e-Nabız mobil uygulamasını erişime açtı. Faz-3 çalışması devam eden Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen Turkovac yerli aşı gönüllülük başvuruları T.C kimlik numarası bilgileri ile gerçekleşecek. Peki, Turkovac aşı gönüllüsü nasıl olunur, nereden başvuru yapılır? İşte, e-Nabız gönüllü yerli aşı başvurusu ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yerli aşı gönüllüsü olmak için Sağlık Bakanlığı'ndan yeni açıklama geldi. Sonbahar aylarında kullanılması beklenen ve Faz-3 çalışmaları devam eden yerli aşıda Kovid-19 aşısının üçüncü dozu olarak uygulaması için başvuru alınıyor. Yerli aşı gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlar daha önce "enabiz.gov.tr" üzerinden yapılan başvuruların yanısıra e-Nabız mobil uygulamasına eklenen "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" bölümünden de işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
2
YERLİ AŞI GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?
Yerli inaktif Kovid-19 aşısı Turkovac'ın klinik çalışmaları için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, e-Nabız mobil uygulamasından da alınmaya başlandı.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen Turkovac'ın, Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllülere uygulanmasına devam ediliyor.
Daha önce gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, "enabiz.gov.tr" sitesinden alınıyordu. Başvurular, e-Nabız mobil uygulamasına eklenen "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" bölümünden de alınmaya başlandı.
Yerli aşı Turkovac’ın raporlama çalışmasında yer alan ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Bizim aşımız Turkovac inaktif bir aşı. Çin aşısıyla benzer bir aşı ancak, biz yaptığımız Faz-1, Faz-2 çalışmalarında aşımızın Sinovac'tan çok daha etkili olduğunu gördük. Çok daha yüksek antikor düzeyine sahip ve yan etkileri de Biontech ile benzer. Aşı olmayan, aşıdan korkan ya da özellikle mRNA aşısının çok fazla yan etkilerinden korkusu olan kişilerin ve Çin aşısını yaptırmak istemeyenler için bizim aşımız çok iyi bir alternatif” diye konuştu.
4
İlgili bölümden Turkovac'ın hem Faz-3 çalışması hem de Kovid-19 aşısının üçüncü dozu olarak uygulaması için başvuru yapılabiliyor.
Yerli aşının önemine değinen Prof. Dr. Yıldız “Biz önümüzdeki hafta özellikle Kayseri'de yaşayan, aşı yaptırmamış vatandaşlarımızı davet edeceğiz. Kendi yerli aşımızla, aşılanmalarını tavsiye edeceğiz. Faz-3 çalışmalarımız erken başlasaydı bugün yerli aşımızın çok iyi yerlerde olduğunu söylüyor olacaktık ama maalesef Faz-3'e yeni başlıyoruz. Umarım bütün dünyaya iyi bir alternatif olacak aşımız elimizde olur. Biz Kayseri' de aşının sahibi üniversite olarak var gücümüzle vatandaşları aşı olmaları için buraya davet edeceğiz" ifadelerini kullandı.