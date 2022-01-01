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GeriGündem Yeni yılın ilk günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarı! İl il 1 Ocak hava durumu tahminleri
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Haber Giriş: 01 Ocak 2022 - 01:22 | 

Yeni yılın ilk günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarı! İl il 1 Ocak hava durumu tahminleri

Yeni yılın ilk günü için hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmeler ile belli oldu. Antalya ve çevresinde etkili olan sağanak yağışın ardından MGM yılbaşı sonrası için yeni uyarıda bulundu. Son hava durumu tahminlerine göre 1 Ocak Cumartesi günü Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da ise öğle saatleri yağmurlu geçecek. Peki, yeni yılın ilk günü hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 1 Ocak hava durumu tahminleri

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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.
2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) bölgenin doğusu ile Kırklareli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

3
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 9°C, 18°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 7°C, 14°C
Parçalı bulutlu

4
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

5
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ve Ankara çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

KONYA 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

6
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

DÜZCE 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu

ZONGULDAK 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

7
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ÇORUM -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

8
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve zamanla doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM -9°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS -17°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -8°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kar yağışlı

9
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 7°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 0°C, 6°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

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