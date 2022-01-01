Yeni yılın ilk günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarı! İl il 1 Ocak hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



BOLU 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu



DÜZCE 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu



KASTAMONU 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu



ZONGULDAK 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu



