Yeni yılın ilk günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarı! İl il 1 Ocak hava durumu tahminleri
Yeni yılın ilk günü için hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmeler ile belli oldu. Antalya ve çevresinde etkili olan sağanak yağışın ardından MGM yılbaşı sonrası için yeni uyarıda bulundu. Son hava durumu tahminlerine göre 1 Ocak Cumartesi günü Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da ise öğle saatleri yağmurlu geçecek. Peki, yeni yılın ilk günü hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 1 Ocak hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) bölgenin doğusu ile Kırklareli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) bölgenin doğusu ile Kırklareli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 9°C, 18°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 7°C, 14°C
Parçalı bulutlu
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 9°C, 18°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 7°C, 14°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ve Ankara çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.
ANKARA 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
KONYA 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ve Ankara çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.
ANKARA 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
KONYA 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
DÜZCE 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KASTAMONU 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu
ZONGULDAK 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
DÜZCE 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KASTAMONU 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu
ZONGULDAK 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
ÇORUM -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
TRABZON 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
ÇORUM -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
TRABZON 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve zamanla doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM -9°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS -17°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -8°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve zamanla doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM -9°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS -17°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -8°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 7°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 0°C, 6°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 7°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 0°C, 6°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu