Yeni ÖTV ne zaman uygulanacak? ÖTV 2020 oranı kararı Resmi Gazete’de

YENİ ÖTV NE ZAMAN UYGULANACAK? Resmi Gazete’de yayımlanan karar içerisinde madde 2’de, ‘Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.’ ibaresi yer alıyor. Farklı bir tarih açıklaması yapıldı. İşte açıklanan karar ile ilgili bilgiler

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca cari açık üzerinde yüksek düzeyli olumsuz etkiye sahip olan otomobil ithalatının azaltılması amacıyla motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi.

Türkiye'de 1600 cc altı yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin neredeyse tamamı (yüzde 99,3’ü), 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor. Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.