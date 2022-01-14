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Yeni dönem POMEM takvimi merak konusu: POMEM 28. dönem sözlü mülakat ne zaman? Sözlü mülakat yerleri açıklandı mı?

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POMEM sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları ardından sonuç duyurusu kısa sürede geldi. Sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adayların açıklanması ardından yeni dönem POMEM takvimi merak konusu. Peki, POMEM 28. dönem sözlü mülakat ne zaman? Sözlü mülakat yerleri açıklandı mı?

1/4Yeni dönem POMEM takvimi merak konusu: POMEM 28. dönem sözlü mülakat ne zaman Sözlü mülakat yerleri açıklandı mı

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Lisans mezunu 62.175 erkek, 36.007 kadın ile ön lisans mezunu 42.096 erkek, 24.564 kadın olmak üzere toplam 164.842 aday başvuruda bulundu. Ön başvurular ardından toplam 98.175 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı.

2/4Yeni dönem POMEM takvimi merak konusu: POMEM 28. dönem sözlü mülakat ne zaman Sözlü mülakat yerleri açıklandı mı

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için, sınav ücreti ve sınav tarihi henüz belli olmadı. Yeni dönem POMEM takvimiyle ilgili yapılan açıklamada”28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için, sınav ücreti ve hesap numarası bilgileri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır.” Denildi.

3/4POMEM SAYISAL VERİLER

POMEM SAYISAL VERİLER

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda sayısal verilerle ilgili şu ifadeler yer aldı; 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Lisans mezunu 62.175 erkek, 36.007 kadın ile ön lisans mezunu 42.096 erkek, 24.564 kadın olmak üzere toplam 164.842 aday başvuruda bulunmuştur.

4/4Yeni dönem POMEM takvimi merak konusu: POMEM 28. dönem sözlü mülakat ne zaman Sözlü mülakat yerleri açıklandı mı

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden lisans mezunu 62.175 erkek ile 16.000 kadın, ön lisans mezunu 16.000 erkek ile 4.000 kadın aday olmak üzere toplam 98.175 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

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