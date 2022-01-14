Yeni dönem POMEM takvimi merak konusu: POMEM 28. dönem sözlü mülakat ne zaman? Sözlü mülakat yerleri açıklandı mı?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden lisans mezunu 62.175 erkek ile 16.000 kadın, ön lisans mezunu 16.000 erkek ile 4.000 kadın aday olmak üzere toplam 98.175 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.