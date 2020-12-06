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Haber Giriş: 06 Aralık 2020 - 10:13 | 

Yeni AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? AÖL sınavıyla ilgili son durum

AÖL 1. Dönem sınav tarihleri değişti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, 5-6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe erteledi. Peki, yeni AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? İşte AÖL sınavıyla ilgili son durum…

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi. MEB, AÖL 1. Dönem sınavlarıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

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"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."

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