YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YDS sonuç sorgulama ekranı ÖSYM tarafından açılacak

YDS PUAN HESAPLAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.



Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.



Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,



