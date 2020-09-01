YDS sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih bilgisi!

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelleri, yüksek lisans öğrencisi adayları ve araştırma görevlisi olmak isteyenler başta olmak üzere on binlerce kişinin başvuru yaptığı YDS sınavının 2020 etabının tarihi merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...