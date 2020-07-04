YDS ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı 2020 YDS tarihi

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ve yüksek lisans öğrencisi adayları gibi çok sayıda vatandaşın sabırsızlıkla beklediği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2020 yapılacağı tarih, en çok sorgulanan konula arasında. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı 2020 YDS tarihi...