YDS ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı 2020 YDS tarihi
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2020 etabının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Temmuz ayı ile birlikte bir yandan sınava hazırlanan adaylar, bir yandan da sınav tarihini sorguluyor. Peki, YDS ne zaman?
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1
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Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ve yüksek lisans öğrencisi adayları gibi çok sayıda vatandaşın sabırsızlıkla beklediği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2020 yapılacağı tarih, en çok sorgulanan konula arasında. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı 2020 YDS tarihi...
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) 27.09.2020 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 23.10.2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
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20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.