YDS ne zaman? İşte 2021 YDS başvuru ve sınav tarihleri

YDS HAKKINDA Dil Seviye Belirleme Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır.



İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine ek olarak başka dillerde de yapılan sınav 150 dakika sürer. Gramer, Cümle Tamamlama, Çeviri, Diyalog ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları sorularından oluşan 80 soruluk bir sınavdır.



İlk sınav 7 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olup ÖSYM'nin aldığı kararla sınav sorularının sadece 10 tanesi yayınlanmaktadır.