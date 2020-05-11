Yazar Tomris Uyar'ın hafızalara kazınan sözleri - Turgut Uyar'ın büyük aşkı Tomris Uyar'a yazdığı şiir...

"Ertesi gün. Yarın. Yarın vardı nasılsa, yeniydi. Şimdi geçmiş zaman olan bir yarın. Bir uykuluk mola..."



"İki kişi yalnız kalmaktansa, kalabalıkta yalnız olmak çok daha kolay."



"Diyorum ki kişinin doğum tarihi pek önemli değil aslında, dünyaya gözlerini açmak daha önemli."



"Yine de duymak istiyorsun ama. Bir erkeğin bir kadına söyleyeceği şeyleri. O senin kadın yanın.”



"Paragraflar tıkışık, soluksuz. Ne olduğu belirsiz, korku yüklü simgeler, olağandışı diyaloglar, gerçekten başarılı doğa betimlemeleri ile doğada eşine rastlanmayan silik soluk masalsı tipler içiçe."



"Yorgunum. Verebileceklerimden, veremediklerimden yorgunum. Biriktirdiklerimden. Bir alsalardı, o yürekliliği gösterselerdi..."



"Oysa onun gözünde, üslup insanın ta kendisiydi, dünyayı kavrayış biçimiydi; konu ne olursa olsun üslup değişmezdi."



"Armağan kabul etmenin, armağan verebilmek kadar incelik gerektirdiğine inandığımdan, zorlanıyorum."



"Konuşmak da tehlikelidir. İçte biriken sözcükleri boşaltmak... Hele konuşmayı bir kez unutmuşsan..."



"Unutma' dedi ihtiyar demir kapıyı açarken, 'Düşlerini kimseye emanet etmeyeceksin,kaptırmayacaksın!"