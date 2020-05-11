Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Erdoğan açıkladı

YAŞLILAR SOKAĞA NASIL ÇIKACAK? Yaşlılara uygulanacak olan sokağa çıkma izniyle ilgili henüz genelge yayınlanmadı. Ancak, 5 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri, 10 Mayıs Pazar günü, sokağa çıkma izninde 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmışlardı.