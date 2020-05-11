Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Erdoğan açıkladı
65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? sorusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi. İller arası seyahat kısıtlaması, 4 günlük sokağa çıkma yasağı gibi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı 65 üstü sokağa çıkma yasağının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi. Peki, Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi gün?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlar uygulanan sokağa çıkma izni ile ilgili bilgiler vererek, yaşlıların sokağa çıkma izninin hangi gün ve saat aralığında olduğunu ifade etti. İşte, yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? sorusunun yanıtını araştıranlar için ayrıntılı bilgiler...
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YAŞLILARIN SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır." bilgisini verdi.
Erdoğan, "Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir." dedi.
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YAŞLILAR SOKAĞA NASIL ÇIKACAK?
Yaşlılara uygulanacak olan sokağa çıkma izniyle ilgili henüz genelge yayınlanmadı. Ancak, 5 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri, 10 Mayıs Pazar günü, sokağa çıkma izninde 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmışlardı.