Yasaklar ve kısıtlamalar geri mi gelecek? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt
Vaka sayılarının yükselmesi gözleri kısıtlama ve sokağa çıkma yasaklarına çevirdi. Koronavirüs normalleşmesi haftalardır devam ederken Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar milyonların gündemine geldi. Geçtiğimiz haftalarda yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği soruna yanıt veren Sağlık Bakanı Koca "Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da kısıtlamalara yönelik açıklama geldi. İşte, sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Yasaklar geri mi gelecek sorusu vaka sayılarının 20 binleri aşmasıyla yeniden gündeme geldi. Temmuz ayının başında başlayan normalleşme süreci ile birlikte kısıtlamalar kaldırılırken, koronavirüste dördüncü dalga endişesi toplumda yer edindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz." dedi.
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KABİNE TOPLANTISINDA YASAK KARARI ALINACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı hakkında şu ifadelerde bulunmuştu;
İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi.
Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.
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KABİNE'DE NELER KONUŞULACAK?
Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun ortak görüşü oluştu. Üniversite için yapılan planlama ilk ve orta öğretim için de aynen uygulanacak.
Uzmanlar, öğretmenlerin çoğunluğunun aşı yaptırdığını, öğrencilerin büyük bölümünde risk bulunmadığını belirterek, yüz yüze eğitim konusunda tavrın net olduğunu belirttiler. Üniversitelerdeki yüz yüze eğitim konusundaki hazırlıklar ise daha önceden başladı. Aşı yaptırmamış öğrenciler için PCR testi veya online eğitim gibi seçeneklerin tartışıldığı konuşuluyor.
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Yapılan değerlendirmelerde eylülün ikinci yarısından itibaren metropollere göçün tamamlanacağı, vaka artışının bu dönemde önemli olacağı belirtiliyor. Okulların açılmasından önceki bu hareketliliğin sonucuna bakılacak.
Vaka sayısındaki değişiklik ve sağlık kuruluşlarının yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranlarına göre yeni değerlendirmeler yapılacak.
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Okulların açılacağı tarihe kadar vaka sayısının 30 bini aşacağı ve dalgalanmanın durumuna göre planların revize edileceği belirtiliyor.
3 milyon 300 bin kamu çalışanının kapalı mekan çalışma düzenine geçişi sonrasında uygulanacak kurallar da ayrıca belirlenecek. Sosyal mekanlarda olduğu gibi bu çalışanlar için de ücretsiz PCR testinin zorunlu tutulacağı ve bu testlerin 2 günde bir tekrarlanacağı ifade ediliyor.