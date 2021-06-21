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GeriGündem Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı hafta sonu ve hafta içi kaldırıldı mı? Erdoğan'dan son dakika açıklaması
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Haber Giriş: 21 Haziran 2021 - 19:53 | 

Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı hafta sonu ve hafta içi kaldırıldı mı? Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalarda sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirlerinin tümüyle kaldırıldığını duyurdu.. Peki Koronavirüs yasakları ne zaman, hangi tarihte son buluyor. Bu hafta sonu sokağa çıkmak serbest mi olacak? İşte detaylar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz" dedi.

2KDV desteği

KDV desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "TMO'yu en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem ham maddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz." dedi.

3Kovid-19la mücadelede yeni kararlar

Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir.

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1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."

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