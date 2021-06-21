Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı hafta sonu ve hafta içi kaldırıldı mı? Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:



"1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir.