Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek? İşte MEB'in açıkladığı 2021-2022 takvimi

Yaklaşık 18 milyon öğrencinin yüz yüze ders başı yapmasının ardından, tatil günleri gündeme gelmeye başladı. Uzun bir aranın ardından okullarına dönen öğrenciler, 'yarıyıl tatili ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Diğer yandan veliler de MEB 2021-2022 "15 tatil" takvimini araştırıyor. İşte, MEB'in açıkladığı 2021-2022 takvimi...