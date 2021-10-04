Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek? İşte MEB'in açıkladığı 2021-2022 takvimi
2020-2021 eğitim yılının birkaç hafta önce başlamasının ardından şimdi de tatiller merak konusu oldu. 15 tatil ve sömestr olarak da bilinen yarıyıl tatili için tarih araştırması yapan veliler ve öğrenciler, MEB'in açıklamalarını sorguluyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yaklaşık 18 milyon öğrencinin yüz yüze ders başı yapmasının ardından, tatil günleri gündeme gelmeye başladı. Uzun bir aranın ardından okullarına dönen öğrenciler, 'yarıyıl tatili ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Diğer yandan veliler de MEB 2021-2022 "15 tatil" takvimini araştırıyor. İşte, MEB'in açıkladığı 2021-2022 takvimi...
2
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.
3
KASIM VE NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ
İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.
4
MEB'İN YAYIMLADIĞI 2021-2022 TAKVİMİ
* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.
* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak’ta başlayıp, 7 Şubat’ta sona erecek.
* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.