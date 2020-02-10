Yarın okullar tatil mi? İşte 11 Şubat'ta okulların tatil olacağı o iller

ARTVİN'DE KAR TATİLİ UZADI Artvin’de 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, 6 ilçede eğitime bir gün süreyle daha ara verildi.



Artvin il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası buzlanma nedeniyle tatil bir gün daha uzatıldı. Artvin Valiliğinden yapılan duyuruda “Yoğun kar yağışı sonrası buzlanma nedeniyle Artvin merkez, Borçka, Murgul, Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi ilçelerinde 11 Şubat 2020 Salı günü, ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.



Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.