Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yarın okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe kar tatili var mı? Gözler valilik açıklamasında

#Okullar Tatil Mi#Kar Tatili#Yarın Okullar Tatil Mi

Yarın okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Kar tatili açıklamalar valilikler tarafından yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısının ardından gözler valiliklere çevrildi. MGM tarafından yapılan açıklamaya göre kar yağışı olan iller arasında Ankara, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Konya’da bulunuyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe kar tatili var mı?

1/4Yarın okullar tatil mi 3 Mart Perşembe kar tatili var mı Gözler valilik açıklamasında

Okulların kar tatili olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Okullar tatil mi sorusu ile ilgili valilikler tarafından açıklamalar yayınlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. İşte detaylar

2/4YARIN OKULLAR TATİL Mİ

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Valilikler tarafından yapılacak olan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. İşte hava durumu uyarıları…

3/4KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ege Bölgesi'nin güney ve doğu; İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey; Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya’nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi beklenmektedir.

4/4Yarın okullar tatil mi 3 Mart Perşembe kar tatili var mı Gözler valilik açıklamasında

Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bursa ve Bilecik ile Balıkesir'in doğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi’nde havanın çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara'nın doğusu ile Konya, Karaman, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Okullar Tatil Mi#Kar Tatili#Yarın Okullar Tatil Mi