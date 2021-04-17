MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - MGM 18 Nisan il il hava durumu tahminleri
GeriGündem Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - MGM 18 Nisan il il hava durumu tahminleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 17 Nisan 2021 - 23:01 | 

Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - MGM 18 Nisan il il hava durumu tahminleri

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından, gözler pazar günü hava durumu tahminlerine çevrildi. Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ta pazar akşamına kadar sürmesi beklenen toz taşınımı olacağını duyurdu. Son hava durumu raporuna göre, hafta ortasından itibaren hava sıcaklığının düştüğü Marmara Bölgesi, pazar günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek. Ege'de ise yarın kuvvetli fırtına bekleniyor. İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Nisan hava durumu tahminleri.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Günlük hava durumu tahminleri belli oldu. Geçtiğimiz haftadan beri hava sıcaklıkları düşerken Meteoroloji yağmur uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Aydın, Denizli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

2TOZ TAŞINIMI UYARISI

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

318 NİSAN İL İL HAVA DURUMU

18 NİSAN İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile İstanbul ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ÇANAKKALE 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimleri ile Aydın ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MANİSA 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu

4

AKDENİZ
Parçalı zamanla batısının çok bulutlu, Isparta ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 28°C
Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu

HATAY 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu

5

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) kısa süreli ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın (Pazar) iç kesimleri sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

6

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 11°C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

KARS 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

7

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 17°C, 32°C
Az bulutlu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi