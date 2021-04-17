Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - MGM 18 Nisan il il hava durumu tahminleri
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından, gözler pazar günü hava durumu tahminlerine çevrildi. Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ta pazar akşamına kadar sürmesi beklenen toz taşınımı olacağını duyurdu. Son hava durumu raporuna göre, hafta ortasından itibaren hava sıcaklığının düştüğü Marmara Bölgesi, pazar günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek. Ege'de ise yarın kuvvetli fırtına bekleniyor. İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Nisan hava durumu tahminleri.
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Günlük hava durumu tahminleri belli oldu. Geçtiğimiz haftadan beri hava sıcaklıkları düşerken Meteoroloji yağmur uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Aydın, Denizli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
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TOZ TAŞINIMI UYARISI
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.
Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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18 NİSAN İL İL HAVA DURUMU
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile İstanbul ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ÇANAKKALE 11°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 18°C Parçalı bulutlu
KOCAELİ 11°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimleri ile Aydın ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 18°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MANİSA 17°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MUĞLA 13°C, 24°C Parçalı bulutlu
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AKDENİZ Parçalı zamanla batısının çok bulutlu, Isparta ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 16°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 28°C Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu
HATAY 15°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 11°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA 14°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 12°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 13°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 15°C, 27°C Parçalı bulutlu
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BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU 10°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) kısa süreli ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 8°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 10°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın (Pazar) iç kesimleri sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 11°C, 28°C Parçalı zamanla çok bulutlu
KARS 4°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 6°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.