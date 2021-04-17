Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - MGM 18 Nisan il il hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



BOLU 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) kısa süreli ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KASTAMONU 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ARTVİN 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın (Pazar) iç kesimleri sağanak yağışlı



SAMSUN 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı



TRABZON 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı