Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İşte il il 2 Ocak hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu kıyılarında kuvvetli, Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı Giresun’un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in 800 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlaması zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor.



AMASYA 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu



ÇORUM 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu



SAMSUN 8°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



TRABZON 10°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli batısı çok kuvvetli ve şiddetli, yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı geçmesi bekleniyor.



