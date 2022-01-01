Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İşte il il 2 Ocak hava durumu tahminleri
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri belli oldu. Yurt genelinde serin ve yağışlı hava devam ederken, Rize, Artvin’in kuzeyi, Trabzon’un batısı ile Giresun’un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışın beklendiği bildirildi. Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek. İstanbul'da ise hava sıcaklığı yarın 12 derece olacak. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2 Ocak hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Van, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevreleri ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış, yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı, Rize, Artvin’in kuzeyi, Trabzon’un batısı ile Giresun’un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 8°C, 14°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
KOCAELİ 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 8°C, 14°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
KOCAELİ 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
DENİZLİ 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
İZMİR 10°C, 16°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
DENİZLİ 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
İZMİR 10°C, 16°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, göller yöresi ile Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu
HATAY 9°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
ISPARTA 3°C, 11°C
Parçalı bulutlu, yağmurlu
Parçalı bulutlu, göller yöresi ile Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu
HATAY 9°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
ISPARTA 3°C, 11°C
Parçalı bulutlu, yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısı ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, doğusunda yer yer karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.
ANKARA 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
ESKİŞEHİR 4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
KONYA 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu
YOZGAT 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısı ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, doğusunda yer yer karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.
ANKARA 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
ESKİŞEHİR 4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
KONYA 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu
YOZGAT 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu zamanla iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu zamanla kuvvetli karlakarışık yağmurlu yer yer yoğun kar yağışlı
DÜZCE 7°C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 3°C, 4°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 9°C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu zamanla iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu zamanla kuvvetli karlakarışık yağmurlu yer yer yoğun kar yağışlı
DÜZCE 7°C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 3°C, 4°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 9°C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu kıyılarında kuvvetli, Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı Giresun’un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in 800 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlaması zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor.
AMASYA 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
ÇORUM 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu
SAMSUN 8°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 10°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli batısı çok kuvvetli ve şiddetli, yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı geçmesi bekleniyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu kıyılarında kuvvetli, Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı Giresun’un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in 800 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlaması zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor.
AMASYA 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
ÇORUM 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu
SAMSUN 8°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 10°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli batısı çok kuvvetli ve şiddetli, yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı geçmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Van, Bitlis ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM -8°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın kar yağışlı
KARS -14°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın kar yağışlı
MALATYA -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu
VAN -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Van, Bitlis ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM -8°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın kar yağışlı
KARS -14°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın kar yağışlı
MALATYA -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu
VAN -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu doğusunun yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.
DİYARBAKIR -1°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, yarın yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu
GAZİANTEP 2°C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, yarın yağmurlu
SİİRT -1°C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, yarın yağmurlu
ŞANLIURFA 5°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, yarın yağmurlu
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu doğusunun yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.
DİYARBAKIR -1°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, yarın yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu
GAZİANTEP 2°C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, yarın yağmurlu
SİİRT -1°C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, yarın yağmurlu
ŞANLIURFA 5°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, yarın yağmurlu