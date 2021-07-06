Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji 7 Temmuz il il hava durumu raporu
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji son dakika uyarıda bulundu. Pazartesi ve salı günü etkili olan yağmurun ardından MGM Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yarın çok kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Son hava durumu tahminlerine göre, vatandaşların Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Peki, yarın İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte, MGM 7 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Malatya çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
Yağışların yarın bölge genelinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
MARMARA Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 22°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) ögle saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 21°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 20°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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EGE Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 24°C, 34°C Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
KÜTAHYA 15°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 21°C, 36°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 20°C, 33°C Az bulutlu
AKDENİZ Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C, 35°C Az bulutlu
HATAY 24°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 17°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
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İÇ ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 15°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 18°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 18°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
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BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Düzce, Zonguldak, Batın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 15°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 21°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 22°C, 27°C Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 33°C Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 13°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 28°C Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 28°C Parçalı bulutlu
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ile Malatya çevrelerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 34°C Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 15°C, 27°C Az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.