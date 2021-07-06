Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji 7 Temmuz il il hava durumu raporu

HAVA NASIL OLACAK? Yağışların yarın bölge genelinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.



MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ÇANAKKALE 22°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) ögle saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



