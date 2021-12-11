Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara ve Ege için son dakika uyarı: İl il 12 Aralık hava durumu tahminleri

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ve Çanakkale çevreleri ile yarın bölgenin batısı ile İstanbul, Yalova, Bursa ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara’nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ile İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.



BURSA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



EDİRNE 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KOCAELİ 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



