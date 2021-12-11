Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den Marmara ve Ege için son dakika uyarı: İl il 12 Aralık hava durumu tahminleri
Son dakika hava durumu tahminleri, Meteoroloji tarafından açıklandı. Yurdun bir çok bölgesi için uyarılarda bulunan MGM Marmara’nın batısı ve kıyı Ege’de sağanak yağışların etkili olacağı belirtilerek, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Son tahminlere göre yarın sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara’nın batısı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve İstanbul, kıyı Ege'de İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa çevrelerinde yağış etkili olacak. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 12 Aralık hava durumu tahminleri.
Son tahminlere göre, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Manisa, Uşak, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara’nın batısı ve kıyı Ege için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Bu gece saatlerinde Trakya’da başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara’nın batısı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve İstanbul, kıyı Ege'de İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli; Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, İzmir’in kuzey ilçeleri ile Çanakkale’nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Ayrıca, sağanak yağışın 12 Aralık saat 04.00 ile 13 Aralık saat 04.00 arasında etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Ayrıca, sağanak yağışın 12 Aralık saat 04.00 ile 13 Aralık saat 04.00 arasında etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ve Çanakkale çevreleri ile yarın bölgenin batısı ile İstanbul, Yalova, Bursa ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara’nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ile İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EDİRNE 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ve Çanakkale çevreleri ile yarın bölgenin batısı ile İstanbul, Yalova, Bursa ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara’nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ile İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EDİRNE 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile yarın öğle saatlerinden itibaren Manisa ve Uşak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 16°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 9°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile yarın öğle saatlerinden itibaren Manisa ve Uşak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 16°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 9°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Batı Akdeniz'in çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 10°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Batı Akdeniz'in çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 10°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden sonra doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 13°C, 21°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 0°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 20°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden sonra doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 13°C, 21°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 0°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ver yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ORDU 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ver yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ORDU 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ELAZIĞ -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -7°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -12°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ELAZIĞ -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -7°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -12°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu