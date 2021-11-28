Yarı yıl tatili ne zaman? 2022 sömestr tatili bilgileri
Yarı yıl tatili ne zaman başlayacak sorusu, Kasım ayı devam ederken öğrenci ve velilerin odaklandığı konulardan oldu. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim sürerken ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler ilk ara tatil dönemine girdi. Ara tatil döneminde öğretmenler mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde aldı. Yayınlanan programa göre birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi. Peki, yarı yıl tatili ne zaman? İşte, 2022 sömestr tatili bilgileri
Okullar ne zaman kapanacak sorusu Kasım biterken gündeme gelmeye devam ediyor. 6 Eylül 2021'de başlatılan birinci dönem, ara tatilin ardından sömestr tatiline kadar devam edecek. Ara tatilin ardından ise okullar ocak ayında karnelerin alınması ile kapanacak. Sınavlar ve sözlülerde yorulan milyonlarca öğrenci kasım ara tatilinde 9 gün dinlenme fırsatı yakalamıştı. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? İşte, MEB bilgisi
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erdi.Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı;
"Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler."
"Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan “evde eğitim” kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak.
Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek."
Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek."