Yalova sahur, imsak, iftar vakti: Yalova’da ilk sahur ve iftar saati ne zaman?
Yalova imsak, sahur ve iftar vakti 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Yalova İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Müslümanların heyecanla beklediği ramazan ayında farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Peki, Yalova’da ilk sahur ve iftar saati kaçta? İşte 2021 sahur ve iftar saatleri
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Yalova imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan ayı 2021 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Müslümanlar ilk oruç için bu gece sahur yapacaklar. Yalova’da yaşayan vatandaşlar ilk sahur ve iftar saatinin kaçta olduğunu araştırmaya başladılar. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri…
YALOVA SAHUR VAKTİ VE İFTAR NE ZAMAN?
Yalova'da ilk oruç için imsak vakti 04:50, iftar vakti ise 19:47 olacak. İşte Yalova imsakiyesi...
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
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ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
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İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.