‘Yabancıyız diye daha ilk soruda kaybediyoruz’

“Polisin son derece keyfi davrandığına inanıyorum ve bu konuyu örtbas ettiğini düşünüyorum. Ben taksi şoförüyüm. Gün boyu trafikteyiz ve en ufak bir kazada eğer karşı taraf sarı saçlı, mavi gözlü ise önce ona sorar polis; ‘Bu kaza nasıl oldu, bu nasıl gelip sana vurdu!’ der. Daha ilk soruda kaybediyoruz. Ve bazı Almanlar dürüst davranıp da ‘Hata tamamen benim’ deyince, ‘Ooo pardon’ olurlar... Ama biz anlayacağımızı anlarız.”