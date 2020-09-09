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Xiaomi telefon sahiplerine 9 Eylül uyarısı: Resmen başladı
Xiaomi telefon sahiplerini yakından ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Xiaomi, 9 Eylül tarihinden itibaren bakın hangi telefonlarına Android 11 güncellemesini sunacak?
Xiaomi, kullanıcıları için çok önemli bir açıklama yaptı. Telefon sahipleri için 9 Eylül'de bakın hangi sürprizi yaptı?
Sistem düzeyinde teknik yeniliklerle donatılan ve Android 11 ile birlikte kullanıma sunulan MIUI 12, sürükleyici animasyonlara ve görselleştirmelere dayanan akıcı kullanıcı ara yüzünü kullanıcıların beğenisine sundu. Türkiye’deki Mi 10 kullanıcıları da 9 Eylül 2020 itibari ile kademeli olarak bu güncellemeye sahip olabilecek.
Honor 20 Pro
Ekranı: 6.26 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
İşlemci: Kirin 980 (7 nm)
Bataryası: 4000 mAh
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