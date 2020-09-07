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Xiaomi telefon kullanıyorsanız sakın bunu yapmayın
Xiaomi telefon sahiplerini çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Eğer siz de Xiaomi marka bir telefon kullanıyorsanız sakın bu hataya düşmeyin.
Özellikle Wi-Fi tarafında yaşanan çeşitli problemler (kopma sorunu gibi), çeşitli uygulamalarda yaşanan “Durduruldu” hatası ve bazı oyun ve uygulamalarda oluşan yavaşlamalar sıkıntı yarattı.
Honor 20 Pro
Ekranı: 6.26 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
İşlemci: Kirin 980 (7 nm)
Bataryası: 4000 mAh
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