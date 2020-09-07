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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 14:59 | 

Xiaomi telefon kullanıyorsanız sakın bunu yapmayın

Xiaomi telefon sahiplerini çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Eğer siz de Xiaomi marka bir telefon kullanıyorsanız sakın bu hataya düşmeyin.

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1
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Türkiye'de de fiyat/performans telefonlarıyla dikkat çeken Xiaomi telefon sahipleri için önemli bir uyarı var.

2
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MIUI 12 güncellemesi alan Redmi Note 9'da bazı yazılımsal sorunlar ortaya çıktı.

3
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Özellikle Wi-Fi tarafında yaşanan çeşitli problemler (kopma sorunu gibi), çeşitli uygulamalarda yaşanan “Durduruldu” hatası ve bazı oyun ve uygulamalarda oluşan yavaşlamalar sıkıntı yarattı.

4
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Bu nedenle MIUI 12 güncellemesini indirmekte acele etmeyin. Diğer yandan Android 11 güncellemesini alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu; bazı modeller şaşkınlık yarattı. İşte o telefonlar...

5
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Xiaomi Mi CC9e

Güncelleme almayacak

6
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Redmi Note 8 Pro

Güncelleme alacak

7
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Redmi Note 8T

Güncelleme almayacak

8
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Redmi Note 8

Güncelleme alacak

9
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Redmi Note 7 Pro

Güncelleme almayacak

10
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Redmi Note 7

Güncelleme almayacak

11
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Redmi Note 7S

Güncelleme almayacak

12
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Redmi 8

Güncelleme almayacak

13
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Redmi 8A

Güncelleme almayacak

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Xiaomi Mi Mix 3 5G

Güncelleme almayacak

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Xiaomi Mi Mix Alpha

Güncelleme almayacak

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Peki hangi telefonlar Android 11 güncellemesini alacak? İşte o telefonlar...

17Huawei P30
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Huawei P30

Ekranı: 6.1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980

Bataryası: 3650 mAh

18
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19Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

20Realme 6
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Realme 6

Ekranı: 6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T

Bataryası: 4300 mAh

21Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

22Xiaomi Mi 9 Pro
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Xiaomi Mi 9 Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+

Bataryası: 4000 mAh

23Honor 20 Pro
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Honor 20 Pro

Ekranı: 6.26 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

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Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!

Telefonumuz her zaman yanımızda ve sürekli bir şeyler çekiyoruz ama yalnızca “işte bu” dediğimiz görüntüler vlog’umuzu başarıya götürür. Peki nasıl “O” görüntüyü yakalarız? Vlog çekmenin püf noktaları nelerdir? İşte bu videoda sizlere başarılı bir vlogger nasıl olunur bunu anlamanız için bazı ipuçlarımız var. (Sponsorlu)

25Oppo Find X2
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Oppo Find X2

Ekranı: 6.7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 4200 mAh

26Samsung Galaxy S20 Ultra
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Samsung Galaxy S20 Ultra

Ekranı: 6.9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 5000 mAh

27Huawei P30 Pro
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Huawei P30 Pro

Ekranı: 6.47 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4200 mAh

28Nokia 8.1
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Nokia 8.1

Ekranı: 6.18 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)

Bataryası: 3500 mAh

29Xiaomi Mi 9T Pro
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Xiaomi Mi 9T Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

30Nokia 7.2
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Nokia 7.2

Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)

Bataryası: 3500 mAh

31Xiaomi Mi 9 Pro 5G
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Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

32Honor View 20
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Honor View 20

33Realme 6 Pro
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Realme 6 Pro

34Nokia 6.2
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Nokia 6.2

35Huawei Mate 20
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Huawei Mate 20

36Samsung Galaxy A71
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Samsung Galaxy A71

37OnePlus 8
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OnePlus 8

38Realme 6i
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Realme 6i

39OnePlus 8 Pro
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OnePlus 8 Pro

40Redmi Note 9 Pro
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Redmi Note 9 Pro

41Honor Magic 2
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Honor Magic 2

42Samsung Galaxy A50/A50s
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Samsung Galaxy A50/A50s

43Redmi K30 Pro
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Redmi K30 Pro

44Asus ZenFone 6
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Asus ZenFone 6

45LG V50 ThinQ 5G
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LG V50 ThinQ 5G

46Redmi K20
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Redmi K20

47Redmi Note 8 Pro
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Redmi Note 8 Pro

48Realme 5 Pro
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Realme 5 Pro

49Huawei Mate 20 Pro
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Huawei Mate 20 Pro

50Honor 30 Pro
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Honor 30 Pro

51Xiaomi Mi Note 10
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Xiaomi Mi Note 10

52Samsung Galaxy A51
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Samsung Galaxy A51

53Oppo Reno 3 Pro
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Oppo Reno 3 Pro

54Realme 5
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Realme 5

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