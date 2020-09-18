Xiaomi telefon kullananlara çok kötü haber

Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta! Telefonumuz her zaman yanımızda ve sürekli bir şeyler çekiyoruz ama yalnızca “işte bu” dediğimiz görüntüler vlog’umuzu başarıya götürür. Peki nasıl “O” görüntüyü yakalarız? Vlog çekmenin püf noktaları nelerdir? İşte bu videoda sizlere başarılı bir vlogger nasıl olunur bunu anlamanız için bazı ipuçlarımız var. (Sponsorlu)