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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 18 Eylül 2020 - 15:25 | 

Xiaomi telefon kullananlara çok kötü haber

Xiaomi telefon kullananları çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İşte artık güncelleme alamayacak olan Xiaomi telefon modelleri...

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1
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Xiaomi telefon kullananlar için çok önemli güncelleme uyarısı geldi. Android 11 güncellemesini alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu; bazı modeller şaşkınlık yarattı. İşte o telefonlar...

2
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Xiaomi Mi CC9e

Güncelleme almayacak

3
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Redmi Note 8 Pro

Güncelleme alacak

4
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Redmi Note 8T

Güncelleme almayacak

5
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Redmi Note 8

Güncelleme alacak

6
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Redmi Note 7 Pro

Güncelleme almayacak

7
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Redmi Note 7

Güncelleme almayacak

8
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Redmi Note 7S

Güncelleme almayacak

9
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Redmi 8

Güncelleme almayacak

10
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Redmi 8A

Güncelleme almayacak

11
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Xiaomi Mi Mix 3 5G

Güncelleme almayacak

12
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Xiaomi Mi Mix Alpha

Güncelleme almayacak

13
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Peki hangi telefonlar Android 11 güncellemesini alacak? İşte o telefonlar...

14Huawei P30
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Huawei P30

Ekranı: 6.1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980

Bataryası: 3650 mAh

15
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16Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

17Realme 6
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Realme 6

Ekranı: 6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T

Bataryası: 4300 mAh

18Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

19Xiaomi Mi 9 Pro
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Xiaomi Mi 9 Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+

Bataryası: 4000 mAh

20Honor 20 Pro
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Honor 20 Pro

Ekranı: 6.26 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

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Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!

Telefonumuz her zaman yanımızda ve sürekli bir şeyler çekiyoruz ama yalnızca “işte bu” dediğimiz görüntüler vlog’umuzu başarıya götürür. Peki nasıl “O” görüntüyü yakalarız? Vlog çekmenin püf noktaları nelerdir? İşte bu videoda sizlere başarılı bir vlogger nasıl olunur bunu anlamanız için bazı ipuçlarımız var. (Sponsorlu)

22Oppo Find X2
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Oppo Find X2

Ekranı: 6.7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 4200 mAh

23Samsung Galaxy S20 Ultra
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Samsung Galaxy S20 Ultra

Ekranı: 6.9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 5000 mAh

24Huawei P30 Pro
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Huawei P30 Pro

Ekranı: 6.47 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4200 mAh

25Nokia 8.1
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Nokia 8.1

Ekranı: 6.18 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)

Bataryası: 3500 mAh

26Xiaomi Mi 9T Pro
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Xiaomi Mi 9T Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

27Nokia 7.2
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Nokia 7.2

Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)

Bataryası: 3500 mAh

28Xiaomi Mi 9 Pro 5G
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Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

29Honor View 20
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Honor View 20

30Realme 6 Pro
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Realme 6 Pro

31Nokia 6.2
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Nokia 6.2

32Huawei Mate 20
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Huawei Mate 20

33Samsung Galaxy A71
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Samsung Galaxy A71

34OnePlus 8
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OnePlus 8

35Realme 6i
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Realme 6i

36OnePlus 8 Pro
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OnePlus 8 Pro

37Redmi Note 9 Pro
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Redmi Note 9 Pro

38Honor Magic 2
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Honor Magic 2

39Samsung Galaxy A50/A50s
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Samsung Galaxy A50/A50s

40Redmi K30 Pro
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Redmi K30 Pro

41Asus ZenFone 6
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Asus ZenFone 6

42LG V50 ThinQ 5G
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LG V50 ThinQ 5G

43Redmi K20
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Redmi K20

44Redmi Note 8 Pro
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Redmi Note 8 Pro

45Realme 5 Pro
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Realme 5 Pro

46Huawei Mate 20 Pro
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Huawei Mate 20 Pro

47Honor 30 Pro
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Honor 30 Pro

48Xiaomi Mi Note 10
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Xiaomi Mi Note 10

49Samsung Galaxy A51
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Samsung Galaxy A51

50Oppo Reno 3 Pro
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Oppo Reno 3 Pro

51Realme 5
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Realme 5

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