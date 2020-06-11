Xiaomi Mi Band 5 akıllı bileklik ne zaman çıkacak ve özellikleri neler?
Çinli teknoloji firması Xiaomi, Mi Band 5 akıllı bileklik ile piyasadaki rekabetini sürdürüyor. Uygun fiyatlı teknoloji ürünleri ile dikkat çeken Xiaomi firmasının son ürünü Mi Band 5, 4 farklı renk seçeneği ile gelecek. Peki, Xiaomi Mi Band 5 özellikleri neler olacak ve ne zaman piyasaya çıkacak? İşte, Xiaomi Mi Band 5 akıllı bileklik hakkında gündeme gelen son bilgiler
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Xiaomi Mi Band 5 akıllı bileklik ile seriye devam eden Çinli teknoloji firması, yeni çıkaracağı ürün için farklı özellikler sunmaya hazırlanıyor. Henüz piyasalarda yerini almadan fiyatlarında düşüş yaşayan Xiaomi Mi Band 5 akıllı bileklik, 1.2 inçlik boyutu ile şirketin geliştirdiği en geniş ekranlı akıllı bilekliği unvanına sahip olacak. İşte, Xiaomi Mi Band 5 akıllı bileklik özelikleri
Akıllı bileklik pazarının önemli isimlerinden biri olan ve Mi Band serisini uzun yıllardır kullanıcılarıyla buluşturan Xiaomi, en yeni ürünü olan Mi Band 5 için son hazırlıklarını yapıyor. Cihazın poster görüntüleri yayınlanırken, tasarımına bakıldığında önceki modele göre daha büyük bir ekran kullandığı dikkat çekiyor.
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33 dolarlık ön sipariş fiyatıyla duyurulan ürünün orjinal fiyatının 27 dolar olması ise şaşkınlık yarattı. Yani Xiaomi Mi Band, fiyat bazında kullanıcılar için oldukça makul bir ürün olacakmış gibi görünüyor. Ancak cihazın Türkiye fiyatının hangi fiyat aralığında olacağı henüz belirsizliğini koruyor. Ürünün gelecek ay itibariyle satışta olması bekleniyor.
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Xiaomi Mi Band 5'in teknik özellikleri
NFC teknolojisini kullanması beklenen ve bu sayede mobil ödeme odaklı bir yapıya sahip olacağı düşünülen Xiaomi Mi Band 5, mantetik şarj sistemini kullanıyor. 11 farklı spor moduna sahip olan ürün, kadınlar özelinde de bazı modlara sahip.
Kandaki oksijen değerini gösteren SpO2 ölçüm desteğine de sahip olması beklenen Xiaomi Mi Band 5, 1.2 inç ekran büyüklüğüne sahip ve bu haliyle şirketin geliştirdiği en büyük ekrana sahip akıllı bileklik olacak.