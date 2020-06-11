Xiaomi Mi Band 5 akıllı bileklik ne zaman çıkacak ve özellikleri neler?

Xiaomi Mi Band 5 akıllı bileklik ile seriye devam eden Çinli teknoloji firması, yeni çıkaracağı ürün için farklı özellikler sunmaya hazırlanıyor. Henüz piyasalarda yerini almadan fiyatlarında düşüş yaşayan Xiaomi Mi Band 5 akıllı bileklik, 1.2 inçlik boyutu ile şirketin geliştirdiği en geniş ekranlı akıllı bilekliği unvanına sahip olacak. İşte, Xiaomi Mi Band 5 akıllı bileklik özelikleri



Akıllı bileklik pazarının önemli isimlerinden biri olan ve Mi Band serisini uzun yıllardır kullanıcılarıyla buluşturan Xiaomi, en yeni ürünü olan Mi Band 5 için son hazırlıklarını yapıyor. Cihazın poster görüntüleri yayınlanırken, tasarımına bakıldığında önceki modele göre daha büyük bir ekran kullandığı dikkat çekiyor.