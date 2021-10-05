Windows 11 hangi bilgisayarlara, nasıl yüklenir? Windows 11 sistem gereksinimleri
Windows 11 işletim sistemi, bugün resmen kullanıma sunuldu. Tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni Windows 11’in sistem gereksinimleri ve nasıl yükleneceğini merak ediliyor. Peki, Windows 11 hangi bilgisayarlara, nasıl yüklenir? Windows 11 sistem gereksinimleri...
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ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bundan birkaç ay önce duyurduğu Windows 11'i resmen kullanıma sundu. Windows 11, bir süredir de Windows Insider kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyordu.
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WİNDOWS 11 NASIL YÜKLENİR?
Windows.com'a girdikten sonra PC Health Check uygulamasını indirerek bilgisayarınızın ücretsiz Windows 11 yükseltmesi için uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
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Bilgisayarınızı açtıktan sonra "Başlat" butonuna ardından ayarlara tıklayın. "Güncelleştirme ve Güvenlik" bölümünü seçin, sol tarafta yer alan "Windows Update" menüsüne tıklayın. Bilgisayarınız destekliyorsa, yönergeleri takip edin ve Windows 11'in yüklemesini tamamlayın.
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WİNDOWS 11 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC) Bellek: 4 GB RAM Depolama: 64 GB veya daha büyük depolama cihazı Grafik kartı: DirectX 12 uyumlu grafikler / WDDM 2.x Ekran: 9 inçten büyük, HD Çözünürlük (720p) İnternet bağlantısı: Windows 11 Home kurulumu için Microsoft hesabı ve internet bağlantısı gereklidir.