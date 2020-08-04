WhatsApp'tan emoji gönderenler dikkat!

Bugünden itibaren WhatsApp'ta yeni emojiler hayatımıza giriyor. Ancak bu kez gerçekten de emojiler pek çok insana dokunmayı başaracak.
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İşte WhatsApp kullanırken çok yakında kullanmaya başlayacağımız o emojiler...
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WhatsApp ise bugün için en çok kullanılan uygulamalardan biri ve bünyesinde yoğun bir şekilde emoji kullanıldığından 138 yeni emojiyi kullanıma sunacak.
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WhatsApp'ın 2.20.197.6 final sürümüyle birlikte karşımıza gelecek yeni emojilerde geniş bir kitleye hitap eden pek çok farklı tipte emoji dikkat çekiyor.
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Bu emojileri kullanmanız için ek bir ayar yapmanıza da gerek yok.
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Sadece WhatsApp'ın ilgili güncellemesini uygulama mağazasından indirmeniz yeterli.
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Diğer yandna telefonda kullandığınız emojiler de değişiyor... Kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlanan yüzlerce emoji ilk kez ortaya çıktı. Bakın telefonunuzda artık hangi emojileri kullanacaksınız?
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Matruşka
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Ninja
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Dodo kuşu... Senin gibi insanların sayısı azaldı mesajı vermek istediğinizde soyu tükenmekte olan bu kuş türünün emojisini kullanabilirsiniz.
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Koronavirüs salgını nedeniyle maskeli memojiler böyle görünüyor...
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Telefonlara gece modu geldiğinden dolayı emojiler de gece moduna uyumlu hale getiriliyor.
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İşte böyle...
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Göz yaşı emojilerine bir yenisi daha ekleniyor; bu kez mutluluk göz yaşlarını böyle ifade edeceğiz...
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'Olmuş' anlamına gelen bu işaret de emojilerin arasında yerini alıyor...
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Biberonu ağzında bebeğiyle bir anne emojisi
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Elbette bu emojinin erkekler için olanı da var!
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Kalp ve akciğer emojileri
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Kara kedi ve saksıda çiçek emojisi...
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Kullandığımız emojilerin arasında kutup ayısı da olacak!
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Ve soyları tükenen mamut emojisi...
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Solucan, taş ve tahta parçası emojisi...
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Mezar taşı emojisi...
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Uykusu gelmiş emoji
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Rehber köpek
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Tekerlekli sandalye kullanan insanlar
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Protez kol ve protez bacak
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İşitme güçlüğü çekenler
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Görme engelli
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Ayrıca yeni hayvan türleri ve araçlar da emoji olarak geliyor...