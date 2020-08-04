Teknoloji hurriyet.com.tr / ÖZEL Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 06:31 , 04 Ağustos 2020 - 06:31

WhatsApp'tan emoji gönderenler dikkat!

Bugünden itibaren WhatsApp'ta yeni emojiler hayatımıza giriyor. Ancak bu kez gerçekten de emojiler pek çok insana dokunmayı başaracak.