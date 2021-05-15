WhatsApp hesapları silinecek mi? Whatsapp sözleşmesi uzatılacak mı? Whatsapp'tan hesaplarla ilgili önemli açıklama!
WhatsApp sözleşmesi için verilen sürenin 15 Mayıs'ta dolması ile beraber Whatsapp hesabı silinecek mi sorusu ile gizlilik ilkeleri bir kez daha gündeme geldi. WhatsApp'ın 4 Ocak'ta güncellenen "Gizlilik İlkesi' ni kabul etmeyen kullanıcılar uygulamadan aşamalı olarak sınırlandırılacak. Şirketten yapılan açıklamada 15 Mayıs'ta, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımında bulundu. Söz konusu maddede uygulamayı kullanacakların verilerinin Facebook ile paylaşmayı kabul etmesi gerektiği yer alıyor. Peki, WhatsApp hesapları silinecek mi? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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WhatsApp sözleşmesi maddeleri için verilen sürede son gün geldi. Türkiye'deki kullanıcıların tepkisini çeken Whatsapp sözleşmesi ile ilgili açıklama yapan şirket, gizlilik ilkelerini kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağını duyurdu. ABD'li teknoloji devi Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, söz konusu sözleşmeyi kabul etmeyenlere bir bildirim alacağını bildirirken, kullanıcılar da WhatsApp sözleşmesinde yer alan maddelere odaklandı. Peki, WhatsApp hesapları silinecek mi? İşte, WhatsApp sözleşmesi için son durum.
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WHATSAPP HESAPLARI SİLİNECEK Mİ?
Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs'ta, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımında bulundu.
WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
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WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
Facebook tarafından satın alınan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsAppın güncellediği gizlilik sözleşmesi için 15 Mayısa uzatılan süre bitecek. Kullanıcıları bekleyen durumlar ise şöyle olacak;
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WHATSAPP SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMEYENLERE NE OLACAK?
Şirket, 15 Mayıstan sonra kullanıcılarına kalıcı bir hatırlatma yapacak ve güncellemeyi kabul etmeyenlerin birkaç hafta içinde işlevlerini sınırlandıracak. Örneğin sohbet listesine erişilemeyecek. Ancak yine de gelen telefon aramaları ve video aramaları cevaplanabilecek.
Birkaç haftalık sınırlı işlevselliğin ardından, gelen aramalar veya bildirimler de alınamayacak ve WhatsApp telefonunuza mesaj ve arama göndermeyi durduracak.
15 Mayıs’tan sonra hiç kimsenin hesabı silinmeyecek ya da fonksiyonları kaybolmayacak. Bir süre daha sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapılacak. Sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı hale gelecek ve halen onaylamamış kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak.
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Sohbet listenize erişemeyeceksiniz. Ancak size yapılan telefon ve video aramalarını yanıtlayabileceksiniz.
Eğer WhatsApp bildirimleriniz açıksa size gelen mesajlara yanıt verebileceksiniz ya da kaçırdığınız aramaları siz başlatabileceksiniz.
Sınırlı kullanım birkaç hafta sürecek eğer halen kabul etmediyseniz WhatsApp’ı kullanamayacaksınız. Başka bir deyişle WhatsApp kullanıcılarını tek seferden yasaklamayacak ancak tabiri caizse bezdirme politikası uygulamayacak.
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WHATSAPP SÖZLEŞMESİ TARTIŞMASINDA YAŞANANLAR
WhatsApp 4 Ocak 2021’de gizlilik ilkelerinde yapılan değişikliği ve yeni kullanım koşullarını açıkladı. 8 Şubat 2021’e kadar kullanıcılar sözleşmeyi onaylamazsa, kullanıcıların WhatsApp’ı kullanamayacakları bildirildi. Yayınlanan ilkeleri kullanıcının kabul etmesi halinde Facebook şirketleriyle hesap, durum, bağlantı, cihaz, otomatik olarak toplanan kullanım, kayıt ve konum gibi kullanıcı verilerinin paylaşılabileceği belirtildi. Uygulamayı kullanacakların verilerini Facebook ile paylaşmayı kabul etmesi gerektiği, sözleşme kabul edilmediği takdirde de kullanıcının artık WhatsApp’a erişemeyeceği belirtildi.
WhatsApp 15 Ocak 2021'de resmi soruşturmalar ve kullanıcıların tepkilerinin ardından kullanıcılara yeni sözleşmedeki değişimleri daha iyi anlatabilme gerekçesiyle 8 Şubat tarihini 15 Mayıs 2021 olarak güncelledi. WhatsApp’ın 15 Mayıs’ta kullanıcılarına göndereceği yeni kullanım koşullarına onay vermeyenler için aşamalı kısıtlamalar uygulanacak.