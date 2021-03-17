Weewell WMV630 kamera incelemesi

Bebek elektroniği alanında çözümler üreten Weewell, yeni dijital bebek izleme cihazı olan Weewell WMV630'u sahneye çıkardı. İşte ürünün öne çıkan özellikleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Son teknoloji, hayatımızı pek çok açıdan değiştirdi. Özellikle de bebekler söz konusu olduğunda güvenlik kameralarının ismini daha sık duymaya başladık. Bu alanda çözümleriyle dikkat çeken Weewell ise bu kez WMV630 isimli dijital bebek izleme cihazını görücüye çıkardı.
2
Bu kamerayı kullanmaktaki amaç ise bebeğin düzenli takibini sağlayabilmek. Tablet ya da akıllı telefonlar üzerinden kamerayla bağlantı kurulabilirken, evden uzaktayken bebekleri takip etmek mümkün hale geliyor.
3
1280x720 çözünürlüğünde HD görüntü kalitesi olan kamera otomatik gece görüşü özelliğine sahip. Bu sayede odada ışıklar kapalı olsa da bebeğin hareketleri izlenebiliyor.
Bebek ile iletişimi uzaktayken sürdürmek de mümkün. Bunun için telefon ya da tabletlere indirilen uygulama üzerinden konuşma butonu yardımıyla ses bebeğe iletilebiliyor.
4
Anlık görüntü kaydı alabilen ürün, diğer yandan TF kart girişine hafıza kartı takılarak sürekli ve harekete bağlı olarak kayıt sağlayabiliyor.
Son olarak mobil uygulama üzerinden yapılan geniş açılı görüntüleme ve kamera hareket kontrolü özellikleri ile birlikte istenilen açıdan görüntü alınabildiğini de belirtelim.