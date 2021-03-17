Weewell WMV630 kamera incelemesi

1280x720 çözünürlüğünde HD görüntü kalitesi olan kamera otomatik gece görüşü özelliğine sahip. Bu sayede odada ışıklar kapalı olsa da bebeğin hareketleri izlenebiliyor.



Bebek ile iletişimi uzaktayken sürdürmek de mümkün. Bunun için telefon ya da tabletlere indirilen uygulama üzerinden konuşma butonu yardımıyla ses bebeğe iletilebiliyor.