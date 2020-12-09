Venedik yine sular altında kaldı

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, MOSE sisteminin halen test çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, “Bugün maksimum 125 santimetre yükseleceğini öngörüyorduk ama rüzgârın da etkisiyle deniz suyu daha çok yükseldi. Erken uyarı sistemindeki alarm verilecek su yüksekliği düzeyini aşağıya çekmek gerekiyor” dedi.