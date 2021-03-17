Van'daki kuraklık tehlikesi uydu haritasında

Ocak ayında yağışların azalması ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle ülke genelinde kuraklık tehtidi gündeme geldi. Dr. Mustafa Akkuş, son yıllarda Türkiye'nin kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirterek, kentin geçen sene ile bu yılın Şubat ayındaki uydu görüntülerinden bunun çok net anlaşıldığını söyledi. Akkuş geçen sene Van'ın karla kaplı olduğu görülürken, bu yıl aynı yerlerde kar olmadığını belirtti. Akkuş ayrıca, ''Çiftçiler ile yine üreme göçü gerçekleştiren inci kefalleri açısından su kıtlığı olacağını gösteriyor. Şimdiden gerekli önlemlerin alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.