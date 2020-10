Vakıf bursu alanlar KYK bursu alabilir mi?

Kimler Ortaöğrenim Bursundan Yararlanamaz? Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.



Vakıflar Genel Müdürlüğü Burslarından Yararlanmaktayım. Her Eğitim Döneminde Başvuru Yapmam Gerekir Mi?



Hayır. Ortaöğrenim ya da yükseköğrenim bursu alan öğrencilerin durumları, ilgili mevzuat gereği burs almaya uygun olduğu sürece bursları eğitim kurumlarının normal eğitim süresi boyunca devam eder.



Kardeşler Aynı Burs Türünden Yararlanabilir Mi?



Hayır. Kardeşler aynı anda aynı burs türünden yararlanamazlar. Ancak kardeşlerden biri ortaöğrenim bursu alırken, diğer kardeş yükseköğrenim bursundan yararlanabilir. Bununla birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği’nin 1. Ek Maddesinde belirtilen kontenjandan yükseköğrenim bursu almaya hak kazanan öğrencilerin yükseköğrenim bursu alan kardeşleri olması halinde her iki kardeş de yükseköğrenim bursundan yararlanmaya devam ederler.



Kimler Yükseköğrenim Bursundan Yararlanamaz?



Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;



a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,



b) Yabancı uyruklu öğrencilere,



c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,



ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,



d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,



e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,



f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,



g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.



Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;



Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.