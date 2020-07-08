Üsküdar'da sahil boyunca çekirdek yiyene 61 lira ceza
ÜSKÜDAR sahilinde çekirdek ve kabuklu kuru yemiş yemek yasaklandı. Özellikle yaz aylarında çok sayıda kişinin yürüyüş yapıp, oturduğu Üsküdar sahil yollarında yerlere ve kayalıklara atılan çekirdek kabukları kötü bir görüntü oluşturuyor ve çevreye zarar veriyordu. Üsküdar Belediyesi'nin aldığı kararla birlikte çevre kirliğinin önüne geçilmesi amacıyla bugün itibarıyla Harem'den, Küçüksu'ya kadar sahil yolu boyunca çekirdek ve kabuklu kuru yemiş tüketen her kişiye 61 TL para cezası kesilecek. Zabıta ekipleri tarafından kesilecek cezalarla tahsis edilen para ise engelli bireyler için açılan fona aktarılacak. Alınan bir diğer kararla sahil yolundaki büfelerde çekirdek satışı yasaklandı. Öğle saatlerinde Salacak sahiline gelen belediye temizlik personelleri kayalıkların arasına atılan çekirdek ve kuruyemiş kabuklarını temizledi.