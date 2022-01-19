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Uşak ve Burdur'da okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı? İşte kentlerden gelen son dakika haberleri

#Kar Tatili#Yarın Okullar Tatil Mi#Uşak

Yarın okullar tatil mi sorusu bir çok ilde etkili olan kar yağışının ardından internette aranan konuların başında geliyor. Uşak ve Burdur'da yoğun kar yağışının ardından bir çok ilçede okullar tatil edilmişti. Bir çok il de ise kar yağışı etkisini azaltsa da devam ediyor. Bu gelişmenin ardından okullar yarın da tatil olacak mı sorusunun cevabı için gözler kent valiliklerine çevrildi. Peki Uşak ve Burdur'da okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı?

1/5Uşak ve Burdurda okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı İşte kentlerden gelen son dakika haberleri

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 55 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde Okullar Tatil edildi.

2/5Uşak ve Burdurda okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı İşte kentlerden gelen son dakika haberleri

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Uşak'ta gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini arttırdı. Yaklaşık 5 santimetreyi bulan kar yüksekliği nedeniyle Uşak Valiliği açıklamada bulundu. Yapılan resmi açıklamada, 18 Ocak 2022 günü mevcut hava şartları nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verdiği belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de izinli olduğu belirtildi.

3/5Uşak ve Burdurda okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı İşte kentlerden gelen son dakika haberleri

Burdur’da kar yağışı nedeniyle anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verildi.

Uşak ve Burdur'da eğitime kar yağışı nedeniyle 19 Ocak tarihinde bir gün ara verilmişti. Kentte devam eden kar yağışının ardından okullar tatil olacak mı sorusu bugünün de konusu olmaya devam etti. Gelen son dakika gelişmeleri ile illerimizdeki son durumu paylaşacağız. Şuan için resmi kaynaklardan 20 Ocak için açıklama yapılmadı

4/5Uşak ve Burdurda okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı İşte kentlerden gelen son dakika haberleri

Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime ara vermesine karar verdi.

5/5Uşak ve Burdurda okullar yarın (20 Ocak) tatil olacak mı İşte kentlerden gelen son dakika haberleri

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji verilerine göre 19.01.2022 tarihinden itibaren ilimiz genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğünden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; İl Geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların ve liselerin yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 1 gün süre ile ertelenmesine, rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 1gün ara verilmesine, Burdur merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan (anne veya babadan biri) kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

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