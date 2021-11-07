Üniversitelerde ve okullarda ara tatil ne zaman? İşte 2021 2022 ara tatil takvimi!

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması Konuyla ilgili Bakan Özer'in yaptığı açıklamalar şöyle;



Eğitim sistemi bir ülkenin en güçlü itici gücüdür. 6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Bu kararlılığımızın arkasındayız ve bu süreçte en büyük kozumuz öğretmenlerimizin aşılanma oranları. İlk doz aşılarını olmuş öğretmen oranımız yüzde 93, iki doz aşısını olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 87.