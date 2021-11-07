Üniversitelerde ve okullarda ara tatil ne zaman? İşte 2021 2022 ara tatil takvimi!
Ara tatil için geri sayım başladı. Okullarda 6 Eylül tarihinde ders zilinin çalmasının ardından milyonlarca öğrenci için başlayan yüz yüze eğitim sürecine kasım tatili ile kısa bir ara verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2021-2022 takvimine göre 9 gün sürecek ara tatil kasım ayında başlayacak. 1. dönem ara tatiline kısa süre kala üniversite öğrencileri de kendileri için tatilin başlayacağı tarihe yoğunlaştı. Peki, üniversitelerde ve okullarda ara tatil ne zaman? İşte, 2021 2022 ara tatil takvimi ve konuyla ilgili bilgiler.
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Kasım ara tatili ne zaman sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamaya göre birinci dönem ara tatilde öğretmenler idari izinli sayılacak. Geçmiş yıllarda uygulamaya konan ara tatil bu sene 15-19 Kasım tarihlerini kapsayacak. Ancak üniversiteler için ara tatil durumu söz konusu değil. Öğrenciler ilk dönemin sonuna kadar derslerine devam edecek.
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ARA TATİL NE ZAMAN?
1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek.
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
Üniversitelerde final sınavlarının tamamlanmasının ardından ilk dönem sömestr tatili başlayacak. Tatil takvimi her üniversiteye göre farklılık gösterecek.
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Öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi?
Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 15-19 Kasım tarihlerinde bir haftalık ara tatil olacağını hatırlattı.
Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Özer, "15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında izinli sayılarak okullara gelmeyecekler." ifadelerini kullandı.
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Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Konuyla ilgili Bakan Özer'in yaptığı açıklamalar şöyle;
Eğitim sistemi bir ülkenin en güçlü itici gücüdür. 6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Bu kararlılığımızın arkasındayız ve bu süreçte en büyük kozumuz öğretmenlerimizin aşılanma oranları. İlk doz aşılarını olmuş öğretmen oranımız yüzde 93, iki doz aşısını olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 87.