Hangi üniversitelerde sınavlar ertelendi? Üniversitelerde sınavlara kar arası...

İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Valilik ye Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan yeni bilgiler çerçevesinde 26-28 Ocak (Çarşamba, perşembe, cuma) 2022 tarihleri kar yağışı ve ulaşım sorunları riskli olarak değerlendirilmektedir. Bu gerekçe ile sözü edilen üç gün içerisinde yapılması beklenen sınavlar ertelenmiştir.



24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında iptal edilen tüm sınavlar, 31 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihlerinde daha önce ilan edilen gün ve saatlerde yapılabilecektir.