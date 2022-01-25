Hangi üniversitelerde sınavlar ertelendi? Üniversitelerde sınavlara kar arası...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok soğuk iddia Sebebi o vortex mi'Çok soğuk' iddia! Sebebi o vortex mi?#Kar Yağışı
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalının hoca kararı Adada tartışma yarattı...Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın hoca kararı Ada'da tartışma yarattı...#Acun Ilıcalı
En kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmalarıEn kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmaları#Wuhan
İstanbulda beklenen kar yağışı başladı Dünkü gibi olur muİstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Dünkü gibi olur mu?#Yoğun Kar
Bakan Karaismailoğlu CNN TÜRKte açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durumBakan Karaismailoğlu CNN TÜRK'te açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durum#Istanbul
Kar esareti 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtulduKar esareti! 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu#Kar Yağışı
Zorunlu hale gelmişti... 1 Şubattan itibaren kaldırılacak 3 koşul aranacakZorunlu hale gelmişti... 1 Şubat'tan itibaren kaldırılacak! 3 koşul aranacak#Omicron
ABDden sporcularına uyarı... Oraya mutlaka kullan-at telefonla gidinABD'den sporcularına uyarı... Oraya mutlaka 'kullan-at' telefonla gidin! '#Pekin Olimpiyatları
Ünlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum Canlı yayına bağlandıÜnlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum! Canlı yayına bağlandı#Şafak Sezer
Yatırımcılar tedirgin Kripto kışı mı geliyorYatırımcılar tedirgin! 'Kripto kışı' mı geliyor?#Kripto Para Piyasaları
Usta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandıUsta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandı!#Ayberk Pekcan
Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...#COVID-19
Sarar çifti darp edilmiş, evleri soyulmuştu İlk kez hakim karşısında: Motosikletleri minibüsle getirmişSarar çifti darp edilmiş, evleri soyulmuştu! İlk kez hakim karşısında: Motosikletleri minibüsle getirmiş#Eskişehir
İklim krizi vücudumuza neler yapacak Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...İklim krizi vücudumuza neler yapacak? Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...#İklim Krizi
Ünlü oyuncu 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadıÜnlü oyuncu 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadı#Emma Thompson
HABERLERGündem Haberleri

Hangi üniversitelerde sınavlar ertelendi? Üniversitelerde sınavlara kar arası...

#Üniversiteler#Üniversiteler Sınavlar Ertelendi#Hangi Üniversitelerde Sınavlar Ertelendi

Valilik ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan yeni bilgiler çerçevesinde üniversitelerden sınavlara erteleme kararı geldi. İstanbul'daki bazı üniversiteler, kar yağışı ve ulaşım sorunları nedeniyle sınavlarını ertelediğini duyurdu. Üniversiteler hangi sınavların ertelendiğini ve yeni tarihleri sosyal medya hesaplarından duyurdu. Peki, hangi üniversitelerde sınavlar ertelendi?

1/4Hangi üniversitelerde sınavlar ertelendi Üniversitelerde sınavlara kar arası...

İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi olumsuz hava koşulları nedeniyle sınavları erteledi. Üniversitelerin konuyla ilgili açıklamaları öğrenciler tarafından takip ediliyor.

2/4Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Valilik ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan yeni bilgiler çerçevesinde 26-30 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılması planan sınavlar ertelenmiştir. Sınavlar 31 Ocak 13 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır. Yeni sınav programı BYS üzerinden ilan edilecektir.

3/4BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

27 Ocak 2022 Perşembe günü yüz yüze yapılması planlanan İngilizce Yeterlilik Sınavı 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe ertelenmiştir.

Valilik ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan yeni bilgiler çerçevesinde 26-30 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan sınavlar ertelenmiştir. Sınavlar 31 Ocak - 13 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır. Yeni sınav programı BYS üzerinden ilan edilecektir.

4/4İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi)

İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Valilik ye Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan yeni bilgiler çerçevesinde 26-28 Ocak (Çarşamba, perşembe, cuma) 2022 tarihleri kar yağışı ve ulaşım sorunları riskli olarak değerlendirilmektedir. Bu gerekçe ile sözü edilen üç gün içerisinde yapılması beklenen sınavlar ertelenmiştir.

24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında iptal edilen tüm sınavlar, 31 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihlerinde daha önce ilan edilen gün ve saatlerde yapılabilecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üniversiteler#Üniversiteler Sınavlar Ertelendi#Hangi Üniversitelerde Sınavlar Ertelendi