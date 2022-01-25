Hangi üniversitelerde sınavlar ertelendi? Üniversitelerde sınavlara kar arası...

İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi olumsuz hava koşulları nedeniyle sınavları erteledi. Üniversitelerin konuyla ilgili açıklamaları öğrenciler tarafından takip ediliyor.
Valilik ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan yeni bilgiler çerçevesinde 26-30 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılması planan sınavlar ertelenmiştir. Sınavlar 31 Ocak 13 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır. Yeni sınav programı BYS üzerinden ilan edilecektir.
27 Ocak 2022 Perşembe günü yüz yüze yapılması planlanan İngilizce Yeterlilik Sınavı 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe ertelenmiştir.
Valilik ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan yeni bilgiler çerçevesinde 26-30 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan sınavlar ertelenmiştir. Sınavlar 31 Ocak - 13 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır. Yeni sınav programı BYS üzerinden ilan edilecektir.
Valilik ye Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan yeni bilgiler çerçevesinde 26-28 Ocak (Çarşamba, perşembe, cuma) 2022 tarihleri kar yağışı ve ulaşım sorunları riskli olarak değerlendirilmektedir. Bu gerekçe ile sözü edilen üç gün içerisinde yapılması beklenen sınavlar ertelenmiştir.
24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında iptal edilen tüm sınavlar, 31 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihlerinde daha önce ilan edilen gün ve saatlerde yapılabilecektir.