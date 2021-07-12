Gündem Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 - 18:35 | 12 Temmuz 2021 - 18:35

Üniversiteler ne zaman açılıyor? İşte güz dönemi yüz yüze eğitimde son durum

Üniversite sınavının tamamlanması ile birlikte gözler bu 2021-2022 dönemi güz yarı yılında yüz yüze eğitime çevrildi. Üniversitelerde eğitimin ne zaman başlayacağını merak eden yüz binlerce öğrenci, bir yandan da YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?