Üniversiteler ne zaman açılacak? Yetkililerden açıklama bekleniyor
Temmuz ayının sürdüğü şu günlerde yüz binlerce üniversitelinin cevabını aradığı tek bir soru var; 'Üniversiteler ne zaman açılacak?' MEB'in 2020-2021 takvimini açıklamasının ardından üniversiteliler, kendileri için yeni dönemde eğitimlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, üniversitelerin açılış durumuna ilişkin son gelişmeler...
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1
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2019-2020 bahar dönemini online ve uzaktan eğitim şeklinde geçiren lisans ve önlisans öğrencisi yüz binlerce genç, yeni eğitim yılının güz yarı yılında kampüslerde eğitim faaliyetlerine ne zaman başlayacaklarını merak ediyor. Son günlerde araştırmalarına hız veren gençler, YÖK ya da yetkili kurum ve kişilerden gelecek açıklamalara odaklandı.
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YÖK TARİH VERDİ Mİ?
Normal şartlarda her yıl eylül ayında açılan üniversitelerin bu yılki açılış tarihleri hakkında henüz net bir bilgi yok.
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Konuya ilişkin YÖK başta olmak üzere ilgililerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz
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YÖK: UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜZDE 40'A ÇIKARILDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.
Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.
Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."