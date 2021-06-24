Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde 2021 - 2022 eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarih belli oldu!

"Biz bu aşılama dönemini bayrama kadar özellikle 18 yaş ve üstünü en az bir kez aşılama noktasında gayret içinde olmamız gerektiği kanaatindeyim. O durumda bayram ve sonrasını daha rahat geçirebileceğimizi, yazı biraz daha kolay atlatacağımızı, önümüzdeki dönem özellikle 18 yaşı, üniversite gençliği için önemsiyoruz.