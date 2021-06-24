Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde 2021 - 2022 eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarih belli oldu!
Üniversitelerin açılacağı tarih için artık geri sayım başladı. Aşılama süreci devam ederken geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerde 2021 - 2022 eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarihi duyurdu. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası aşı sırasının 18 yaş üzerine geldiğini bildiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Üniversitelerin çok kolay rahat açılabileceğini söylemek istiyorum." dedi. Peki, üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte, üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. Aylardır kampüslerine dönmek isteyen öğrencilerin beklediği haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibariyle başlayacağını bildirdi. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin detayları hakkında YÖK'ten de kısa süre içerisinde açıklama gelmesi bekleniyor.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.
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SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede aşılama sürecine ilişkin, cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını bildirdi. Koca, şunları söyledi:
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"Biz bu aşılama dönemini bayrama kadar özellikle 18 yaş ve üstünü en az bir kez aşılama noktasında gayret içinde olmamız gerektiği kanaatindeyim. O durumda bayram ve sonrasını daha rahat geçirebileceğimizi, yazı biraz daha kolay atlatacağımızı, önümüzdeki dönem özellikle 18 yaşı, üniversite gençliği için önemsiyoruz.
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Üniversitelerin, gençlerimizin bağışık olmalarıyla birlikte üniversitelerin çok kolay rahat açılabileceğini söylemek istiyorum. Yani biz hızla pandemiyi gündemden, ülkemizden çıkarmak istiyoruz. Buna odaklanmış durumdayız o nedenle de vatandaşımızı bu dönemde yoğun bir şekilde aşılamayı sağlayarak bu toplumsal bağışıklığı tamamlamak istiyoruz."