Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte yüz yüze eğitimde son gelişme ve bilgiler

Bu yıl ilk kez üniversiteye başlayacak öğrencilerin yanı sıra ara sınıflarda lisans ve önlisans eğitimlerine devam eden binlerce öğrenci, yeni dönemde üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte, yüz yüze eğitimde son gelişme ve bilgiler...