Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte 2021-2022 güz yarı yılı yüz yüze eğitimde son durum!

Üniversite sınavının tamamlanması ile birlikte gözler bu 2021-2022 dönemi güz yarı yılında yüz yüze eğitime çevrildi. Üniversitelerde eğitimin ne zaman başlayacağını merak eden yüz binlerce öğrenci, bir yandan da YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. İşte, güz dönemi yüz yüze eğitiminde son durum...