Üniversiteler ne zaman açılacak, dersler nasıl yapılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitimin detayları belli oldu!
Üniversitelerin açılış tarihi için geri sayım devam ediyor. Uzun süre sonra öğrenciler üniversitelerde yüz yüze eğitim için hazırlıklarını sürdürürken YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, detayları duyurdu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), salgının seyrine göre üniversitelerde yüz yüze eğitim ve uzaktan ya da hibrit eğitimin gerçekleşeceğini bildirdi. Alınan karara göre kampüslerde COVID-19 ile ilgili süreç dijital sistemlerle yakından izlenecek. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak ve dersler nasıl yapılacak? İşte, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitimin ayrıntıları.
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Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu netlik kazandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve YÖK kararına göre üniversitelerde akademik takvim 13 Eylül’de başlayacak. Bu sene üniversiteler derslerin uygulanış şeklini salgının seyrine göre kendileri belirleyecek. Hibrit eğitim, yüz yüze ya da uzaktan eğitim kararı üniversiteler tarafından belli olacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkanı Özvar, "1,5 yıl öncesinde üniversitelerimizde nasıl yüz yüze eğitim yapıyorsak bu sene de eğitim öğretim bu şekilde başlatılacak." dedi.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
Üniversiteler 2021-2022 eğitim döneminin güz yarı yılına 13 Eylül'de yüz yüze başlayacak.
Ancak her üniversitenin ders başı tarihi farklılık gösterebilecek.
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DERSLER NASIL YAPILACAK?
Prof. Dr. Özvar, AA muhabirine, YÖK'ün yeni vizyonunun detaylarını açıkladı. .YÖK Başkanı Özvar, Anadolu Ajansı’na şu açıklamayı yaptı:
Rehberde, COVID-19 tedbirlerinin yanı sıra eğitim öğretim süreçleri yer alıyor. Üniversitelerimizde artık eğitim öğretim yüz yüze yapılacak. Üniversitelerde derslerin bir kısmını uzaktan eğitim usulleriyle yapabilmeleri için gerekli mevzuat çalışmalarını da tamamladık ve üniversitelerimizle paylaştık. Üniversitelerimizde, derslerin yüzde 40’ı veya herhangi bir dersin yüzde 40’ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek.
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Yani bu şekilde üniversitelerimizde yüz yüze eğitim devam ederken bir taraftan da öğrencilerimiz dersin bir kısmını uzaktan eğitim usulleriyle alabilecek. Böylece üniversitelerimizde harmanlanmış (hibrit) eğitim usulleriyle eğitim öğretim faaliyetleri yürütülebilecek. Harmanlanmış eğitim, yüz yüze eğitimin yanı sıra bir ders veya derslerin bir kısmının internet yoluyla yapılması anlamına geliyor, uzaktan eğitimin sadece çevrim içi değil, derslere ait eğitim materyallerin bir bölümünün sisteme önceden yüklenmesi yoluyla da olabilecek. Böylece öğrencilerin diledikleri zaman canlı dersler olmadan bu derslere ve notlara ulaşabilecek.
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Üniversitelerin derslerin bir kısmını yüz yüze verirken ‘senkron’ denilen aynı anda çevrim içi olarak da öğrencilerine ulaştırabilecek, ayrıca ‘asenkron’ yani derslerin video kayıtlarının izlenmesinin önünü açan uygulamalar yapabilecek. Böylece yüz yüze eğitimin yanı sıra çevrim içi, senkron ve asenkron gibi uzaktan eğitim yöntemleriyle öğretimin daha zengin şekilde yürütülmesine imkan sağlanacak. COVID-19 süreci içinde üniversitelerimiz, bu öğretim yöntemlerinden diledikleri şekilde istifade edebilecek.