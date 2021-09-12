Üniversiteler ne zaman açılacak, dersler nasıl yapılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitimin detayları belli oldu!

Yani bu şekilde üniversitelerimizde yüz yüze eğitim devam ederken bir taraftan da öğrencilerimiz dersin bir kısmını uzaktan eğitim usulleriyle alabilecek. Böylece üniversitelerimizde harmanlanmış (hibrit) eğitim usulleriyle eğitim öğretim faaliyetleri yürütülebilecek. Harmanlanmış eğitim, yüz yüze eğitimin yanı sıra bir ders veya derslerin bir kısmının internet yoluyla yapılması anlamına geliyor, uzaktan eğitimin sadece çevrim içi değil, derslere ait eğitim materyallerin bir bölümünün sisteme önceden yüklenmesi yoluyla da olabilecek. Böylece öğrencilerin diledikleri zaman canlı dersler olmadan bu derslere ve notlara ulaşabilecek.