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Haber Giriş: 08 Ocak 2022 - 19:33 | 

Üniversiteler kapanacak mı? Üniversitelerde online eğitime geçilecek mi? İşte son bilgiler

Koronavirüs salgını devam ederken, 2021-2022 eğitim yılının güz dönemini geride bırakmak üzere olan yüz binlerce üniversite öğrencisi, yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceğini merakla sorguluyor. Peki, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilecek mi?

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Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 418 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayılarının arttığı şu günlerde, üniversitelerde yüz yüze eğitimin akıbeti merak konusu oldu. İşte, konuya dair merak edilenler...
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, "Yüz yüze eğitime ara vermek gündemimizde değil. dedi. Öte yandan son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) yüz yüze yapılan derslerin tamamının hibrit yöntemlerle yürütüleceği bildirildi.
3ÜNİVERSİTELER ONLİNE MI OLACAK

ÜNİVERSİTELER ONLİNE MI OLACAK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok üniversite hibrit ve online eğitime geçti. Üniversitelerin aldıkları karar sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. Online eğitim kararı alan bazı üniversiteler işe şöyle;

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Aldığımız tedbirler kapsamında 2021-2022 Güz yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildi. Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek, sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir. Merkezi Derslik Binası’ndaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacaktır. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze yapılacak.”

Işık Üniversitesi sosyal medya hesabından "Ülke genelinde artan COVID-19 vakaları sebebiyle ek tedbirler alma ihtiyacı doğdu. Üniversite senatosu 29 Aralık 2021 tarihinden itibaren 9 Ocak 2022 tarihine kadar uzaktan (online) eğitim kararı aldı. Uygulamalı derslerin fiziki ya da uzaktan (online) yapılmasıyla ilgili olarak Fakülte ve Müdürlükler ayrıca karar alacak, kararları zaman yitirmeksizin duyuracak” açıklamasını yaptı.

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Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar tıp ve hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı. Final sınavları da online düzenlenecek.

Boğaziçi Üniversitesi 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini açıkladı.

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