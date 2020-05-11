Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak?
Salgın sebebiyle eğitim öğretime ara veren kurumlardan birisi olan üniversiteler, ne zaman açılacağı hususunda merak konusu olmaya devam ediyor. Eğitim öğretimlerine devam edip etmeyeceğini merak eden binlerce lisans ve ön lisans öğrencisi, bu hususta yapılan son açıklamaları sorgulamayı sürdürüyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, resmi kuruluşlardan yapılan açıklamalara göre üniversiteler ne zaman açılıyor sorusunun cevabı ve bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu, henüz evlerinde bulunan binlerce lisans ve ön lisans öğrencisinin merak ettiği husus olmaya devam ediyor. Uzaktan eğitim alan lisans ve ön lisans öğrencileri, son günlerde meydana gelen gelişmeleri dikkate alarak üniversiteler ne zaman açılıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Üniversiteler 15 Haziran'da açılacak ve bu eğitim kurumları akademik takvimlerine geri dönebilecek" açıklaması öğrencileri meraklandırdı.
2
Abone Ol
YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında, "Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca salgının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla 15 Haziran'dan sonra üniversitelerimizde normale dönüşün ilk aşaması başlayacaktır." denildi.
3
Abone Ol
Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelerde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapılıyor. Öğrenciler 23 Mart tarihinden itibaren uzaktan eğitim alıyorlar. Öğrenciler isterlerse okullarını bu süreçte dondurabiliyorlar. Ancak son gelişmelerin ardından gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Mayıs 2020 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversitelerin açılış tarihine ilişkin şu bilgileri verdi;
4
Abone Ol
"Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 27 - 28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler."