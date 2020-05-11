Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu, henüz evlerinde bulunan binlerce lisans ve ön lisans öğrencisinin merak ettiği husus olmaya devam ediyor. Uzaktan eğitim alan lisans ve ön lisans öğrencileri, son günlerde meydana gelen gelişmeleri dikkate alarak üniversiteler ne zaman açılıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Üniversiteler 15 Haziran'da açılacak ve bu eğitim kurumları akademik takvimlerine geri dönebilecek" açıklaması öğrencileri meraklandırdı.