Üniversiteler açılacak mı, vize sınavları nasıl olacak? İşte 2020-2021 üniversitelerin açılış tarihinde son durum!
Üniversitelerin açılış tarihi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim öğretim dönemiyle ilgili yaşanan gelişmelerin ardından gündeme geldi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl sonuna kadar okullarda online eğitimin süreceğini aktardı. Açıklamanın ardından üniversite öğrencilerinin gözü YÖK'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Vize sınavlarının uygulanış şekli de öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, 2020-2021 üniversitelerin açılışıyla ilgili yapılan son açıklamalar.
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Üniversitelerin durumuyla ilgili son dakika gelişmeler takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında okullarda 4 Ocak Pazartesi gününe kadar öğretim faaliyetlerinin uzaktan yapılacağı duyuruldu. Kampüslerine ve okullarına dönmeyi bekleyen üniversite öğrencileri YÖK ve Cumhurbaşkanlığı'ndan gelecek açıklamaya odaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, ‘İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.’ demişti.
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ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.
Konuyla ilgili YÖK ve Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni bir açıklama gelmedi. Açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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VİZE SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Üniversitelerde güz dönemi vize sınavları için YÖK'ten bir açıklama gelmedi. Her üniversitenin sınav sistemiyle ilgili farklı yöntemleri uygulaması ön görülüyor. Üniversitelerden ya da YÖK'ten konular ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
5N1K’da Cüneyt Özdemir’in sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerle ilgili soruyu da yanıtsız bırakmadı. Bakan Koca “üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabi ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.” demişti.
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DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu.