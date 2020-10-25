Üniversitelerin açılışıyla ilgili son durum... Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı?
Üniversitelerin açılışıyla ilgili son durum yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşamaya geçilmesi ardından, üniversitelerin açılıp açılmayacağı soruları da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde üniversitelerin durumuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı?
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31 Ağustos'ta uzaktan eğitim başladı, 21 Eylül'de ise yüz yüze eğitim kademeli olarak bazı sınıflarda başladı. Ortaöğretim ve liselerin kademeli olarak açılması ardından gözler üniversitelerin durumuna çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde üniversitelerle ilgili de bir açıklamada bulunmuştu. Peki, üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerin ne zaman açılacağıyla ilgili bir gelişme var mı? İşte üniversitelerin açılış konusuyla ilgili son durum…
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CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin durumuna da değinmişti. Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, mümkün olunan en kısa sürede yüz yüze eğitime geçişin hedeflendiğini duyurdu.
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Erdoğan, yaptığı konuşmada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." İfadelerini kullandı.
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SAĞLIK BAKANI DA DEĞİNMİŞTİ
5N1K’da Cüneyt Özdemir’in sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerle ilgili soruyu da yanıtsız bırakmadı. Bakan Koca “üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabi ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.” demişti.